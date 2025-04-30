Ordu'da 291 Hacı Adayı Uğurlandı

ORDU'da 291 hacı adayından oluşan yılın ilk hac kafilesi, kutsal topraklara uğurlandı.

Gülyalı ilçesindeki Ordu- Giresun Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü İsmail Çiçek, programda hacı adaylarına ibaretleri sırasında yapmaları gerekenleri anlatarak hacı adaylarıyla birlikte dua etti. Programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı Kaymakamı Hatice Üstün Adanur, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve hacı adaylarının yakınları katıldı.

İlk kez hacca gittiğini belirten Kemal Uzar (70), "Bir ömürlük sevda bu. Her şeyin üzerinde bir yaşam biçimi ve yaşamın olmazsa olmazı. Maddi imkanı yerinde olanlar, hemen başvursunlar. Zaten hemen çıkmıyor. Bir süre beklemeleri gerekiyor. Ama hemen çıkanlar da oluyor. Bir an önce yazılsınlar" dedi.

Yapılan duaların ardından 291 hacı adayı, aileleriyle vedalaştıktan sonra kutsal topraklara yolcu edildi.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,