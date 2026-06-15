Ordu'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Ordu'nun Ulubey ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kadıncık Mahallesi'nde, M.Y. ile akrabası olduğu öğrenilen E.Y. arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y, tabancayla E.Y'ye ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.Y, kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

M.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.