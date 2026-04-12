Ordulular Madene Karşı Topraklarını Teslim Etmeyecek

12.04.2026 20:11
Ordu'nun Korgan ilçesinde açılmak istenen altın madeni projesine karşı bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları, yaşam alanlarını koruma adına kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Madene karşı yasal mücadelelerini sürdüreceklerini belirten konuşmacılar, projenin bölgedeki tarım ve turizm potansiyelini tehdit ettiğini vurguladılar.

Ordu'nun Korgan ilçesinde Terzili ve Beypınarı mahallesini kapsayan alanda açılmak istenen ve Aybastı Perşembe Yaylası'nı olumsuz etkileyecek madene tepki gösteren Ordulular, topraklarını teslim etmeyeceklerini açıkladı. Ordu'daki siyasi parti, örgüt ve ekoloji dernekleri, Korgan ilçesi Çobantepe Yaylası'nda planlanan altın madenine karşı yaylada kitlesel basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı okuyan Avukat Haluk Türkmen, 18 ay önce sondaj çalışmasını önlediklerini hatırlatarak, madene karşı açtıkları davada önce iptal kararı aldıklarını ancak Danıştay'ın bu kararı bozduğunu söyledi.

Türkmen, şirketin bölgede tekrar sondaj yapma girişimi olduğunu belirterek, 'Mahkemeden karar çıkana kadar sizi bu alana sokmayacağız, sondaj yaptırmayacağız' dedi. Yaşam alanlarını, toprağı, suyu ve havayı korumak için mücadele edeceklerini vurguladı. Türkmen, madenin turizm potansiyelini yok edeceğini, mera alanlarını ve hayvancılığı tehdit ettiğini ifade etti. 'Bu topraklar, birilerinin çiftliği değil, üzerinde yaşayanlara aittir' diyerek, topraklarını teslim etmeyeceklerini tekrarladı.

Ardından konuşan Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra, hükümetin uluslararası maden şirketlerine Karadeniz'in tarımını heba ettiğini söyleyerek, bu durumu ülkeye ihanet olarak nitelendirdi. Yayla, mera ve tarım alanlarının maden alanı ilan edilmesine karşı mücadelelerinin süreceğini belirtti. Açıklamada ayrıca Ünye Çevre Platformu, Dev Emekli Sen, Fatsa Doğa ve Çevre Derneği, Emek Partisi, belediye başkanları ve CHP temsilcileri gibi çeşitli kesimlerden temsilciler de konuşma yaptı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Ekonomi, Turizm, Korgan, Güncel, Çevre, Tarım, Ordu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
