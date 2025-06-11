Ordu'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Öldü

Ordu'nun Kabataş ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanan kişi öldü.

Yakacık Mahallesi'nde sokakta karşılaşan S.P. ile Mesut A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P., bıçakla Mesut A'yı karnı ve göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Mesut A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.