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Ordu'da Bir Evden 1 Ton Fındık Çalıp Satış Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da Bir Evden 1 Ton Fındık Çalıp Satış Yapan Şüpheli Tutuklandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir evden çalınan 1 ton fındığın satışını yapan E.K. isimli şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin çaldığı fındığı ise 2 tüccara sattığı belirlendi. Çalıntı fındığı alan işletme sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu\'da Bir Evden 1 Ton Fındık Çalıp Satış Yapan Şüpheli Tutuklandı
24.01.2024 - 17:01,
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ORDU'da bir evden 1 ton fındık çalıp, sattığı tespit edilen E.K. (33), yakalanıp, tutuklandı.

Ulubey ilçesi Akoluk Mahallesi'ndeki bir evden 8 Ocak'ta 1 ton fındık çalındı. İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), çalışma başlattı. MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.K. olduğunu belirledi. E.K. operasyonla gözaltına alınırken, şüphelinin çaldığı fındığı Altınordu ve Ulubey'de 2 tüccara sattığı tespit edildi. İşlemleri sonrası E.K. tutuklanırken, çalıntı fındığı alan 2 işletme sahibi hakkında 'suç eşyasını satın almak veya kabul etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Akoluk, Güvenlik, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da Bir Evden 1 Ton Fındık Çalıp Satış Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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