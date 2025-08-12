Ordu\'da Boğulma Vakası: İki Arkadaş Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta yürek yakan bir olay yaşandı. Serinlemek için denize giren Emircan Atıcı (24) ve Selahattin Kaya (23), bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

ARKADAŞLAR BİR GÜN ARAYLA HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan iki arkadaş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Emircan Atıcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Selahattin Kaya da bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaya'nın cenazesi otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.