Ordu'da Cankurtaranlar Sezona Hazır: 494 Hayat Kurtarıldı - Son Dakika
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Ordu'da Cankurtaranlar Sezona Hazır: 494 Hayat Kurtarıldı

12.06.2025 15:57
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Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), yaz sezonu boyunca deniz güvenliğini sağlamak için 23 plajda 100 personel ile görev yapacak. İtfaiye Daire Başkanı Umut Alan, son 5 yılda 494 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Alan: "OSKEM ile son 5 yılda 494 kişi hayata tutundu"

Denizin cankurtaranları sezona başladı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), yaz sezonu boyunca 23 plajda, 100 personel 5 jet-ski ve 3 zodyak bot ve 2 adet ATV ile sahillerin güvenliğini sağlayacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Umut Alan, "OSKEM olarak son 5 yılda 494 vatandaşımızı hayata bağladık ve bizim görev yaptığımız alan ve süre içerisinde herhangi bir ölümlü vaka gerçekleşmedi" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte denize girmek isteyen vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir sezon geçirmeleri için çalışmalarına devam ediyor. OSKEM Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa ve Ünye ilçelerinde belirlenen 23 plajda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak, 15 Eylül tarihine kadar sürecek faaliyetlerine başladı.

"Sezon öncesinde insanlarımıza bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduk"

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Umut Alan, sezon açılmadan önce plajlarda cankurtaran olmayan alanlara uyarı levhaları ve cankurtaran olan plajları gösteren QR kodlu levhalar yerleştirdiklerini, bu sayede insanların cankurtaran olan plajlara yönlenebileceğini belirterek, insan yoğunluğu olan yerlerde bilgilendirmelerde bulunduklarını aktardı.

" Karadeniz'in en büyük tehlikesi rip akıntısına dikkat edilmeli"

İl genelinde 3'ü mavi bayraklı toplam 23 plajda görev yaptıklarını aktaran Alan, "Halkımızın deniz aktivitelerinde herhangi bir kaza yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Karadeniz'in yaz aylarındaki en büyük tehlikesi olan rip akıntısı, özellikle sığ bölümden denizin daha derin olan yerine doğru rüzgarlı ve dalgalı havada olan akıntıdır. Halkımızın bu olayı 'deniz dibe çekti' diye düşünür. Bu konu başımıza geldiğinde kendimizi bir süre suya bırakıp akıntı bittiği takdirde kıyıya paralel olarak yüzmemiz lazım. Rip akıntısı bittiği takdirde kıyıya yüzmemiz lazım. Yorulduğumuz takdirde ise elimizi kaldırıp yardım istememiz lazım. Böyle birini gördüğümüzde kesinlikle yardım istemeliyiz" diye konuştu.

"Son 5 yılda 494 vatandaşımızı kurtardık"

Son istatistiklere bakıldığında son 5 yılda 0-25 yaş arasındaki insanlarda daha çok boğulma vakalarının gerçekleştiğini ifade eden Alan, "Yüzmeyi bilmeyen ve heyecan ile o aktiviteyi yapmak isteyen çocuklarımız büyük risk taşıyor. Ebeveynlerimiz çocuklarını mutlaka yanından ayırmasın, can yelekleri olsun. Büyükşehir Belediyesi OSKEM olarak son 5 yılda 494 vatandaşımızı hayata bağladık ve bizim görev yaptığımız alan ve süre içerisinde herhangi bir ölümlü vaka gerçekleşmedi, inşallah da gerçekleşmez. Bu nedenle vatandaşlarımızı özellikle cankurtaran ola plajlara davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar ise cankurtaranların önemine değinerek, hizmetten memnun olduklarını ve deniz aktiviteleri için cankurtaran olan plajların tercih edilmesi gerektiğini aktardılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ordu'da Cankurtaranlar Sezona Hazır: 494 Hayat Kurtarıldı - Son Dakika

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