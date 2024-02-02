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Ordu'da dron ile kaydedilen ayı görüntüleri - Son Dakika
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Ordu'da dron ile kaydedilen ayı görüntüleri

Ordu\'da dron ile kaydedilen ayı görüntüleri

Ordu'nun Aybastı ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Murat Em, Perşembe Yaylası'nda dron çekimi sırasında karda yürüyen bir ayıyı kaydetti. Görüntülerde, beyaz örtüyle kaplı zeminde ilerleyen ayının bir süre yürümesi yer aldı. Murat Em, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

02.02.2024 13:25
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaylada dolaşan ayının görüntüsü dron ile kaydedildi.

İlçede doğa fotoğrafçılığı yapan Murat Em, ilçeye bağlı Perşembe Yaylası'nda dron çekimi sırasında bir ayının karda yürüdüğünü gördü.

Murat Em, bir süre karda yukarıya doğru ilerleyen ayının görüntülerini kaydetti.

Görüntülerde, beyaz örtüyle kaplı zeminde ilerlemeye çalışan ayının bir süre yürümesi yer aldı.

Murat Em, Perşembe Yaylası'nda 3-4 gün önce çekim sırasında ayıya denk geldiğini belirterek, "Doğa çekimlerini sevdiğim için bu anı da dron ile kayıt altına aldım. Bu anları da sosyal medya hesaplarımdan paylaştım." dedi.

Kaynak: AA

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