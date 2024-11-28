Ordu'da Feci Kaza: Üç Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da Feci Kaza: Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu\'da Feci Kaza: Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'da bir kavşakta meydana gelen kazada otomobilin kamyona çarpması sonucu 28 yaşındaki Zekeriya Furkan Aydın, 39 yaşındaki Muhammet Demir ve 17 yaşındaki oğlu Abdulsamet Demir hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon şoförü tutuklandı.

28.11.2024 16:33  Güncelleme: 16:34
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ORDU'da kavşakta kamyona arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Zekeriya Furkan Aydın (28) ile yanındaki Muhammet Demir (39) ile oğlu Abdulsamet Demir'in (17) cenazeleri toprağa verildi. Muhammet Demir ile oğlu Abdulsamet'in, inşaatta çalışmak için İzmir'e doğru yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ünye ilçesine bağlı Kızılcakese Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden Samsun yönüne dönüş yapmak isteyen İbrahim Ö. yönetimindeki 52 ABJ 743 plakalı kamyona, arkadan gelen Zekeriya Furkan Aydın yönetimindeki 52 ADV 076 plakalı otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Zekeriya Furkan Aydın ile yanındaki Muhammet Demir ve oğlu Abdulsamet Demir yaşamını yitirdi. 3 kişinin cenazeleri Ünye ve Fatsa devlet hastanelerinin morglarına kaldırıldı.

KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazadan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan kamyon şoförü İbrahim Ö., işlemlerinin ardından bugün Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. İbrahim Ö., çıkarıldığı mahkemede 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evlerine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki kazada ölen inşaat ustası Muhammet Demir ile oğlu Abdulsamet Demir'in, çalışmak için İzmir'e doğru yola çıktıkları öğrenildi. Muhammet Demir'in evli ve biri erkek 2 çocuğunun bulunduğu bildirildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Baba- oğulun cenazeleri, Fatsa ilçesinin Oluklu Mahallesi'nde bulunan Oluklu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından, aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi. Sürücü Zekeriya Furkan Aydın'ın cenazesi ise Ünye ilçesindeki Keş Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından yine aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi. Aydın'ın, Fatsa ilçesinde bir nakliye firmasında şoför olarak çalıştığı ve bekar olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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