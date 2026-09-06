Ordu'da fındık toplarken ölen kardeşlerin ürününü 50 kişilik mahalleli imece usulü topladı - Son Dakika
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Ordu'da fındık toplarken ölen kardeşlerin ürününü 50 kişilik mahalleli imece usulü topladı

Ordu\'da fındık toplarken ölen kardeşlerin ürününü 50 kişilik mahalleli imece usulü topladı
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Ordu'nun Çamaş ilçesinde fındık toplarken uçurumdan düşerek yaşamını yitiren Melehat ve Fatma Gümüş kardeşlerin bahçesindeki ürünü, yaklaşık 50 mahalle sakini imece usulü topladı. Gümüş ailesinin acısını paylaşmak ve unutulmaya yüz tutan dayanışma geleneğini yaşatmak için bir araya gelen ekip, fındıkları toplayarak aileye destek oldu.

ORDU'nun Çamaş ilçesinde, yaklaşık 10 gün önce fındık toplarken uçurumdan dereye yuvarlanıp hayatını kaybeden Melehat Gümüş (60) ve Fatma Gümüş (65) kardeşlerin bahçesindeki ürününün hasadını, aileye destek olmak için mahalleli imece usulü yaptı.

Çamaş ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi Domşu Küme Evleri'nde 24 Ağustos günü sabah saatlerinde fındık toplamak için bahçeye giden kardeşler Melehat Gümüş ile Fatma Gümüş, akşam saatlerinde evlerine dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalarda 2 kardeşin cansız bedenleri dere kenarında bulundu. Kardeşlerin yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşanan olayın ardından Sarıyakup Mahallesi Domşu Küme Evleri sakinleri, Gümüş ailesinin acısını paylaşmak ve fındık hasadına destek olmak için bir araya geldi. Aralarında Çamaşlılar Dernek Başkanı Muhammet Küçüköksüz'ün de bulunduğu yaklaşık 50 kişi, ailenin fındığını imece usulü topladı.

'GELENEĞİ YAŞATMAK VE AİLENİN ACISINI PAYLAŞMAK İSTEDİK'

Çamaşlılar Dernek Başkanı Muhammet Küçüköksüz, yaşanan olayın herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Yaklaşık 10 gün önce burada elim bir olayda iki kardeş ablamızı fındık toplarken kaybettik. Hepimiz çok büyük bir üzüntü yaşadık. Fındık zamanı olması nedeniyle köyce bir araya gelerek Hacı ağabeyimizin fındıklarını toplamak istedik. Bu aslında bizim eski bir geleneğimiz. Hastalıklarda ve vefatlarda imece usulü yardımlaşma yapılırdı. Çok zamandır unutulmaya yüz tutan bu geleneği yeniden yaşatmak, hem de ailenin acısını paylaşmak istedik" dedi.

Mahalle sakinlerinden Yüksel Bakar da köy halkının dayanışma için bir araya geldiğini belirterek, "Bugün Hacı ağabeyimizin fındığını köy halkı olarak hep birlikte topluyoruz. Yaklaşık 50-60 kişilik bir ekip var. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güncel, Gümüş, Çamaş, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da fındık toplarken ölen kardeşlerin ürününü 50 kişilik mahalleli imece usulü topladı - Son Dakika

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