Ordu'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Ordu\'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu tespit edildi. 53 yaşındaki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi. Aynı suçtan 46 kaydı ve kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

27.02.2024 13:42
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Ordu'da 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatsa ilçesinde iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olayının şüphelisinin kimliği, kamera kayıtlarının incelenmesiyle belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mehmet K. (53), emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

Aynı suçtan 46 kaydı ve kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası dolayısıyla yakalama kararı da bulunan Mehmet K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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