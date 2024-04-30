Ordu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ordu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ordu\'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ordu'da, 2024 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Erol, toplantıda yatırımcı kuruluşlara çalışmalarını hızlandırmaları çağrısında bulundu ve ildeki kamu yatırım projeleri hakkında bilgi verdi. Toplantıya belediye başkanları, vali yardımcısı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

30.04.2024 19:13
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Ordu'da, 2024 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol, Yeni Hükümet Konağı Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, koordinasyon toplantılarının önemine işaret etti.

İlgili yatırımcı kuruluşların resmi yazışma işlemlerini beklemeden ivedilikle çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğini belirten Erol, il genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Erol, 2024 yılı mart sonu itibarıyla ildeki kamu yatırım projesi sayısının 270 olduğunu aktararak, "Bu yatırımların toplam proje bedeli yaklaşık 46 milyar 798 milyon lira, önceki yıllar harcaması 19 milyar 936 milyon lira, yılı ödeneği 6 milyar 236 milyon lira, yıl içi harcaması ise 751 milyon liradır." ifadesini kullandı.

Projelere 20 milyar 688 milyon lira harcama yapıldığını ifade eden Erol, yatırımlarda projelerin toplam bedeline göre yüzde 44,21 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığını kaydetti.

Vali Erol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın İl Yatırım Takip Sistemine (İLYAS) girmiş olduğu verilere göre, ilimizde yürütülen 270 kamu yatırım projesinden 165'i devam eden proje iken, 23'ü ihale ve 63'ü proje aşamasında bulunmaktadır. Yıl içerisinde 19 projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır. İlimizdeki toplam 270 yatırım projesinin 29'u Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğüne, 54'ü ilçe belediyelerine, 187'si ise yatırımcı il ve bölge müdürlüklerine aittir."

Belediye başkanlarının ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında bölge müdürlerinden bilgi aldığı ve taleplerini ilettiği toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, sanayi ve ticaret konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Muammer Erol, Ordu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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