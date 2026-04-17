Ordu'da İleri Evre Larenks Kanseri Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

17.04.2026 16:17
Ordu Üniversitesi Hastanesi'nde, ileri evre gırtlak kanseri ameliyatı başarıyla tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinde, Eğitim ve İdari Sorumlu Doç. Dr. Mehmet Fatih Karakuş başkanlığında, Dr. Öğr. Üyesi Cemal Özyılmaz ve Op. Dr. Mehmet Fatih Çakmak'tan oluşan cerrahi ekip tarafından, ileri evre gırtlak kanseri tanısı alan bir hastaya Ordu'da ilk kez larenjektomi ve boyun diseksiyonu ameliyatının başarıyla uygulandığı belirtildi.

Larenjektominin, ileri evre gırtlak kanseri vakalarında kanserli dokuların temizlenmesi amacıyla gırtlağın bir kısmının veya tamamının cerrahi olarak çıkarılması işlemi olduğu aktarılan açıklamada, "Boyun diseksiyonu ise kanser hücrelerinin yayılma riski olan boyun bölgesindeki lenf nodlarının temizlenmesini kapsayan hayati bir cerrahi müdahaledir. Bu operasyonlar, onkolojik cerrahinin en hassas ve teknik beceri gerektiren uygulamaları arasında yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Başarılı geçen operasyonun ardından takibi sorunsuz şekilde tamamlanan hastanın, sağlıklı bir şekilde taburcu edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
