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Ordu'da ırmağa devrilen otomobilde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika
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Ordu'da ırmağa devrilen otomobilde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi

Ordu'nun Kumru ilçesinde ırmağa devrilen otomobilde hayatını kaybeden Alaattin ve Nuray Bükü çiftinin cenazeleri, aile kabristanlığında defnedildi. Cenaze törenine aile ve yakınlarının yanı sıra Kumru Kaymakamı ve Belediye Başkanı da katıldı. Çiftin cesetleri, yapılan çalışmalar sonucunda otomobilin sudan çıkarılmasıyla bulunmuştu.

Ordu\'da ırmağa devrilen otomobilde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi
25.12.2023 - 14:13,
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Ordu'nun Kumru ilçesinde ırmağa devrilen otomobilde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Alaattin (57) ve Nuray Bükü (56) çiftinin cenazeleri, Kumru Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Şenyurt Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Burada helallik alındıktan sonra çift için aynı mahalledeki Şenyurt Helvacıoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bükü çiftinin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Alaattin ve Nuray Bükü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kumru Kaymakamı İbrahim İşleyen, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva ile vatandaşlar katıldı.

Ünye ilçesinden Kumru'ya cenazeye gitmek için 61 AR 844 plakalı otomobilleriyle yola çıkan Alaattin ve Nuray Bükü'den haber alamayan yakınları, dün durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmiş, yapılan çalışmada, aracın Pösküden mevkisindeki Elekçi Irmağı'na devrildiğ belirlenmişti.

Ekiplerce iş makinesi yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde, Alaattin ve Nuray Bükü'nün cesetleri bulunmuştu.

Kaynak: AA
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