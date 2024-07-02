Ordu'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, restorandaki hırsızlıkla ilgili çalışma başlatarak şüphelileri tespit etti. Polis, şüphelileri takibe alarak kovalamaca sonucu yakaladı ve araçta yapılan aramada çalıntı eşyalar ele geçirildi.

02.07.2024 09:57
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Akyazı Mahallesi'nde bir restorandaki hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yerinden 89 bin 750 lira, 1 bilezik, 7 gram altın ile 10 çeyrek altın çalındığını belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin 53 suç kaydı bulunan M.Ş,19 suç kaydı ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. ile M.A. olduğunu tespit etti.

Polis, şüphelilerin bulunduğu aracı Yeni Mahalle'de takibe aldı. Polisin kovalamacası sonucu araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, ekiplerin havaya ateş açarak "dur" ihtarında bulunmasının ardından yakalandı.

Araçta yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, 2 taşlama makinesi, 1 çekiç ile 1 keser ele geçirildi.

Kaynak: AA

Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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