Şehit Jandarmaya Çarpan Sürücü İfadesini Açıkladı - Son Dakika
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Şehit Jandarmaya Çarpan Sürücü İfadesini Açıkladı

Şehit Jandarmaya Çarpan Sürücü İfadesini Açıkladı

Ordu'da Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit eden motosiklet sürücüsü Adem Topçu, 'dur' ihtarına uymadığını kabul etti. Topçu, ifadesinde kontrol noktasını görmediğini ve çarpmak ya da kaçmak gibi bir niyeti olmadığını belirtti. Daha önce de benzer noktalardan kaçtığı belirtilen Topçu, aşırı hız ve daha önceki idarî para cezalarının yanı sıra uyuşturucu madde kullanmaktan sabıkası olduğunu açıkladı.

28.09.2024 12:14
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ORDU'da 'dur' ihtarına uymayıp, motosikleti ile Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarparak şehit eden sürücü Adem Topçu'nun (27) ifadesi, ortaya çıktı. Topçu, ifadesinde, "Yol üzerinde kontrol noktası olduğunu görmedim. Çarpmak ya da kaçmak gibi bir niyetim yoktu" dedi.

Ordu'nun Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol Noktası'nda görevli ekipler, 18 Eylül'de saat 10.30 sıralarında Adem Topçu yönetimindeki 07 GU 227 plakalı motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Adem Topçu, kontrolünü kaybettiği motosikletle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Astsubay Çangır ile devrilen motosikletin sürücüsü Adem Topçu, yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulanslarla 2 yaralı, özel hastaneye kaldırıldı. Astsubay Çangır, hastanede şehit oldu.

DEFALARCA KONTROL NOKTASINDAN KAÇMIŞ

Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Adem Topçu, 25 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Topçu'nun aşırı hız ve kontrol noktasında durmamaktan plakasına yazılmış 22 idari para cezası bulunduğu, uyuşturucu madde kullanmaktan da sabıkası olduğu belirtildi. Adem Topçu, ifadesinde, "Normal bir şekilde, 100 kilometre hızla kendi şeridimde gidiyordum. Yolun daralması üzerine sağ şeride doğru yanaştım. Yol üzerinde kontrol noktası olduğunu görmedim. Çarpmak ya da kaçmak gibi bir niyetim yoktu" dedi.

Kaynak: DHA

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