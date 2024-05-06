Ordu\'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı Yapıldı

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Ordu'da Mayıs ayı İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Erol, fındık zararlısı kahverengi kokarca ile mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Vali Erol, mücadele konusunda yapılan çalışmalara değinerek, şöyle konuştu:

"Başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlere zarar veren ve istilacı bir tür olan kahverengi kokarcaya karşı büyük mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi Ordu ili olarak çok önceden başlattık ve önemli neticeler aldık. Kahverengi kokarcayı bulundukları yerde yok etmek için kışlaklarda ilaçlama çalışmaları yaptık. Şimdi de arazide ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi hiç bırakmayacağız. Bu konuda ilçelerimizde kaymakamlarımızın önderliğinde, muhtarlarımızın desteği ile üreticilerimiz ilaçlama çalışmalarını yapmalılar. Kaymakamlarımızdan da bu çalışmalara destek olmalarını istiyorum."

Kentte kaçak yapılaşmaya göz yumulmayacağının da altını çizen Vali Erol, ilçe kaymakamlarından ilçelerindeki kaçak yapılaşmayı önlemelerini, kaçak yapılara göz yummamalarını istedi.

Bu dönemde kaçak yapılaşmayla yoğun mücadele içinde olunacağını ifade eden Vali Erol, "Ordu'nun yaşanabilir bir il olma özelliğini koruyacağız. Bu konuda herkese görev ve sorumluluk düşüyor. Özellikle kırsaldaki kaçak yapılaşmaya artık dur diyeceğiz. Tüm kamu görevlilerimiz, kaçak yapılaşmayı önlemek için mücadele edecekler. Artık kaçak yapılara göz yummayacağız. Göz yumanlara da gereken işlemi yapacağız. Bu konuda kararlıyız." dedi.