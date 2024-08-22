Ordu\'da kamyonet yangınında büyük zarar

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir besiciye ait kamyonette çıkan yangın zarara yol açtı.
Efirli Mahallesi Hekim Sokak'ta, besici Mustafa Yıldırım'a ait park halindeki kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede mandıra dışındaki samanlara sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekibi gönderilen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangında, Yıldırım'a ait yaklaşık 100 ton saman, kamyonet ve pat-pat olarak tabir edilen tarım aracı kullanılmaz hale geldi.
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