Ordu\'da Kar Sebebiyle Okullara 1 Gün Ara Verildi

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ORDU Valiliği, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar, don ve buzlanma nedeniyle 7 ilçede okulların tamamında, 3 ilçede ise kırsal mahallelerde eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş ve Mesudiye ilçelerindeki tüm okullarda eğitime tamamen ara verildiği belirtildi. Kumru ilçesinde ise Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı ve Divantürk mahallelerindeki okullar ile Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, Ünye ilçesinde Pelitliyatak Mahallesi'ndeki okullarda ve Ulubey ilçesindeki taşıma merkezli okullarda da eğitime ara verildiği ifade edildi. Ulubey İlçesi'nde de taşıma merkezli tüm okulların 1 gün tatil edildiği ifade edildi. Kararın, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı vurgulandı. Ayrıca, bu ilçelerde görev yapan engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilik, olumsuz hava koşullarının devam ettiği bölgelerde vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.