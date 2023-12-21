Ordu\'da kaza: 3 kişi yaralandı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Giresun istikametine doğru seyir halinde olan Abdullah Aydın yönetimindeki 28 AN 130 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü Aydın ile birlikte otomobildeki Nurdan Sarı ve Ali Hüseyin Dönmez yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.