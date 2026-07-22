Ordu'da Kaza: Araç 30 Metreden Deniz Kıyısına Düştü - Son Dakika
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Ordu'da Kaza: Araç 30 Metreden Deniz Kıyısına Düştü

Ordu\'da Kaza: Araç 30 Metreden Deniz Kıyısına Düştü
22.07.2026 11:45
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Altınordu'da aydınlatma direğine çarpan otomobil 30 metre yükseklikten deniz kıyısına düştü. Sürücü yaralı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptıktan sonra savrularak yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kıyısına uçtu. Feci kazada sürücü yaralandı.

30 METREDEN DÜŞTÜ

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi'nde meydana geldi. 34 GS 215 plakalı otomobil, Samsun yönünden Ordu istikametine seyir halindeyken sürücüsü Ulvi Anıl Hamzaçebi'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Refüjü aşıp karşı yöne geçen otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kıyısına düştü. 

SÜRÜCÜ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ordu'da Kaza: Araç 30 Metreden Deniz Kıyısına Düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ümit Yurtsever Ümit Yurtsever:
    kuş türü araç olsaydı ikiye bölünürdü 0 0 Yanıtla
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