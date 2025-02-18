Ordu'da Kıyıya Vuran Varillerin Akıbeti Belirlendi - Son Dakika
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Ordu'da Kıyıya Vuran Varillerin Akıbeti Belirlendi

Ordu\'da Kıyıya Vuran Varillerin Akıbeti Belirlendi

Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde kıyıya vuran varillerden biri kimyasal madde içeriyordu. Ekipler durumu hemen değerlendirip varili imha edilmek üzere sahilden aldılar.

18.02.2025 19:08  Güncelleme: 19:09
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ORDU'nun Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde kıyıya vuran 7 varil, ekipleri harekete geçirdi. Gülyalı'daki varilde kimyasal madde tespit edildi. Varil, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere sahilden alındı.

Olay, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerindeki sahilde meydana geldi. Ünye'de 3, Fatsa'da 3 ve Gülyalı ilçesinde ise 1 varil kıyıya vurdu. Kıyıya vuran şüpheli varilleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yapılan gerekli incelemeler sonrasında, Ünye ve Fatsa ilçesinde kıyıya vuran varillerde kimyasal, radyolojik ve nükleer bir bulguya rastlanmadı. Gülyalı ilçesindeki varilde ise kimyasal madde tespit edildi. Yapılan incelemeler sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, varili imha etmek üzere teslim aldı.

Ünye ve Fatsa ilçelerindeki varillerin iskelede şamandıra olarak kullanılan variller olduğu belirtilirken; Gülyalı ilçesinde kıyıya vuran varilin ise gemiden düştüğü veya akıntı ile Gürcistan'dan gelmiş olabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Gülyalı, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çevre, Fatsa, Ünye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Kıyıya Vuran Varillerin Akıbeti Belirlendi - Son Dakika

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