Ordu\'da Kurban Bayramı Kutlaması

Ordu Valiliğince, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı organize edildi.

Valilik Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen "Kent Bayramlaşması" programına, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kamil Buğra Akgül, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcıların bayramını kutlayan Vali Erol, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına da ziyaret gerçekleştirdi.