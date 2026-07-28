Ordu\'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan motosikletin sürücüsü Ufuk Derebaşı (18) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Şerefiye Mahallesi Hamlık Caddesi'nde meydana geldi. Ufuk Derebaşı idaresindeki 52 AFK 335 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan Derebaşı için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ufuk Derebaşı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.