Ordu'da Orman Haftası'nda 1500 fidan dikildi
Ordu'da Orman Haftası'nda 1500 fidan dikildi

Ordu\'da Orman Haftası\'nda 1500 fidan dikildi
25.03.2026 14:37
Ordu'da, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 1500 fidan toprakla buluşturuldu.

Orman İşletme Müdürlüğünce Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Altınordu ilçesindeki Şehit Okan Melikoğlu İlkokulu bahçesinde "Türkiye'nin Gücü Orman" temalı fidan dikim programı düzenlendi.

Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, ormanların geliştirilmesi ve korunması bilincini tazelemek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Dünyanın iklim değişikliği, kuraklık ve çevre kirliliği gibi devasa sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Uzundal, "Bu küresel krizlerin panzehri ne teknolojik cihazlar ne de yapay zekadır. Krizlerin yegane çözümü, kökleri toprağa sıkı sıkıya bağlı ağaçların oluşturduğu muazzam orman ekosistemlerindedir." dedi.

Devletin ve yerel yönetimlerin kararlı adımlarıyla son yıllarda orman varlığını artırma noktasında büyük seferberlik içerisinde olduklarını vurgulayan Uzundal, Orman Haftası dolayısıyla il genelinde 1500 fidan diktiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol, protokol üyeleri ve öğrenciler, göknar, selvi, sarıçam ve ıhlamur gibi çeşitli türlerdeki fidanları toprakla buluşturdu.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Ordu'da Orman Haftası'nda 1500 fidan dikildi
