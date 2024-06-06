Ordu\'da otobüste uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Ordu'da şehirler arası otobüste uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce takibe alınan İ.C'nin (43) Ünye ilçesinde şehirler arası otobüse bindiği tespit edildi.

Otobüsü durduran ekipler, İ.C'nin üzerinde ve eşyalarında yaptığı aramada 1050 gram uyuşturucu, 550 gram afyon sakızı ile 198 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.C, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.