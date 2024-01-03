Ordu\'da geri manevra yapan otomobil kafenin bahçesine daldı: 1 öğrenci 3 kişi yaralandı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde geri manevra yapan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafenin bahçesine daldı. Kazada, 1 öğrenci 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Servet Y. kontrolündeki 06 CHM 177 plakalı otomobil, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafenin bahçesinden içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada yaralanan sürücüsü Servet Y. ile birlikte 10'uncu sınıf öğrencisi Efe Çınar E. ve kafede garson olarak çalışan Mesut E.?yi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin geri geri gelirken bir anda hızlanarak iş yerinin bahçesine girdiği ve işyerinin içerisindeki panik anlarının yer aldığı görüldü.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olayın görgü tanıklarından Barış Kaymaz, 'Biz arkadaşlarla içeride oturuyorduk. Araba buradan hızlı hızlı geri geri geldi. Tam kapıya çıkıyorduk. Arabanın içeri girdiğini gördük. Bizim arkadaşlarımız burada oturuyordu. Bir kız, iki de erkek arkadaşımız vardı. Ben kız arkadaşımızı oradan çıkardım. Bir yere sıkışmamışlardı. Arabayı gördükleri için kaçışmışlar ama kaçışırken kendilerini duvara falan vurmuşlar. Şoför de zaten çok telaşlıydı. Araba çarptıktan sonra hala geri geri gitmeye çalışıyordu ama arabayı daha sonra istop ettirdiler' dedi. (DHA)