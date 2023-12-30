Ordu\'da Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

ORDU'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İmdat Temiz (58), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam, Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde meydana geldi. Ulubey ilçesine seyir halindeki B.A. (23) yönetimindeki 52 ABN 070 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İmdat Temiz'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Temiz, ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Temiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen, bu sabah yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.