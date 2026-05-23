Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ramazan Mahallesi'nde Kenan A. (30) yönetimindeki 33 ACB 488 plakalı otomobil ile Maksut Y. (25) idaresindeki 52 AEA 900 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Yeşim Nur A. (31), Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?