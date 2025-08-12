Ordu'nun Altınordu ilçesinde karısını tabancayla ateş ederek yaralayan kişi, intihar girişiminde bulundu.
İlçenin Bucak Mahallesi'nde İ.M. (50), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı karısı S.M'ye (45) tabancayla ateş etti, ardından da aynı silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kafasından ağır yaralanan İ.M. Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.M. ise Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süredir ayrı yaşadıkları iddia edilen çiftin, iki çocukları olduğu öğrenildi.
Ordu'da Tüfekle Çift Kavgası: Yaralılar Hastanede
