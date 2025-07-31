Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23-25 Temmuz arasında kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 207 gram sentetik uyuşturucu ve 87 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.