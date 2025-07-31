Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23-25 Temmuz arasında kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 207 gram sentetik uyuşturucu ve 87 sentetik ecza ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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