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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde belirlenen 6 kişiye yönelik uyuşturucuyla mücadele operasyonu düzenledi. Operasyonda 418 gram sentetik uyuşturucu, 252 gram esrar, 11 uyuşturucu hap ile bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı
10.01.2024 - 11:48,  Güncelleme: 11:54
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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ünye ilçesinde belirlenen 6 kişiye yönelik çalışma başlattı.

Şüpheliler Y.K, E.G, H.E, H.A, B.T. ve İ.T'nin Çamurlu Mahallesi mevkisindeki bir otelde kaldığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 418 gram sentetik uyuşturucu, 252 gram esrar, 11 uyuşturucu hap ile bir miktar para ele geçirildi.

H.E, Y.K, E.G. ve B.T. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen H.A ve İ.T. ise çıkarıldıkları hakimlikçe uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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