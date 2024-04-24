Ordu\'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar üzerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 30 gram esrar ile 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ö. ve K.C.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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