Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Ordu\'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Ordu'da Fatsa ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda G.Y., F.E. ve Ç.A. isimli 3 zanlı yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada 15 bin 20 sentetik hap, 4 kilogram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

17.04.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Fatsa ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, G.Y. (26), F.E. (29) ile Ç.A. (24) yakalandı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada, 15 bin 20 sentetik hap, 4 kilogram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkardıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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