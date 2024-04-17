Ordu\'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Fatsa ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, G.Y. (26), F.E. (29) ile Ç.A. (24) yakalandı.
Şüphelilerin evlerindeki aramada, 15 bin 20 sentetik hap, 4 kilogram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkardıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde su kanalı açmak için yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi toprak altında kaldı. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir zincir marketin manav reyonunda çalışan R.A., husumetlisi olduğu A.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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