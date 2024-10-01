Ordu'ya Yaşlı Yaşam Merkezi Kuruluyor - Son Dakika
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Ordu'ya Yaşlı Yaşam Merkezi Kuruluyor

Ordu\'ya Yaşlı Yaşam Merkezi Kuruluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireyler için aktiviteler sunan bir yaşam merkezi kuruyor.

01.10.2024 11:49
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Ordu Büyükşehir Belediyesince yaşlı yaşam merkezi açılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde kentte yaş almış bireyler için çok sayıda proje hayata geçirildiği belirtildi.

Bu kapsamda yaşlıların çeşitli aktivitelerle günlük vakitlerini keyifle geçirebilecekleri yaşlı yaşam merkezi kurulacağı vurgulanan açıklamada, burada dinlenebilecekleri, çaylarını yudumlarken kitap okuyabilecekleri, arkadaşlarıyla sohbet edecekleri, haberleri izleyebilecekleri, ev ortamı gibi rahat ve huzurlu hissedecekleri bir alanda günü geçirecekleri aktarıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve Halk Eğitim Merkezi uzman öğreticilerinin de burada müzik ve resim atölyeleri, el işi ürünleri, oymacılık ve benzeri kurs hizmetleri sunacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yine özel kuaförlük hizmeti ile de kişisel bakımları da yapılmış olacak. İnşaat çalışmalarının sona yaklaşıldığı merkez Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde yer alacak. Alt katında Yaşlı Yaşam Merkezi ile hizmet verilecek binanın üst katında ise Ordu Büyükşehir Belediyesinin himayesinde bulunan Aile Danışma Merkezi yer alacak. Yeni bina ile birlikte Aile Danışma Merkezi de hizmet alanını genişletilerek danışanlarını daha iyi şartlarda ağırlamış olacak."

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Emine Ela Karabulut, merkezi çok yakında hizmete açacaklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in önlüğünde bu merkezde yaşlılarımızın sağlıklı yaş almaları için kursların ve aktivitelerin olacağı bir alan oluşturduk. Günlük 300-400 kişinin hizmet alacağı merkezimiz şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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