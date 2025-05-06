Ordu-Giresun Havalimanı'nda Uçak Seferleri İptal

Ordu- Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kentte sabahtan itibaren etkili olan sis, hava ulaşımını aksattı.
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
Buraya iniş yapamayan 3 uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.
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