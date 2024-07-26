Ordu Gölköy'de Uluvahta Yaylası yolunda asfalt çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Ordu Gölköy'de Uluvahta Yaylası yolunda asfalt çalışması başlatıldı

Ordu Gölköy\'de Uluvahta Yaylası yolunda asfalt çalışması başlatıldı

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Uluvahta Yaylası'nın yolunda asfalt çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, turistlerin uğrak noktası olan Uluvahta Yaylası'na ulaşımı sağlayan 13 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmalarının devam ettiği belirtildi. İlk etapta 3 kilometrelik yolun asfaltlanacağı ve geriye kalan bölümlerin de belirli bir program dahilinde tamamlanacağı ifade edildi. Aynı zamanda ilçenin turizm merkezlerinden biri olan Ulugöl'e de ulaşım sağlayan güzergah, Haruniye, Yuvapınar, Güzelyayla ve Süleymaniye mahallelerine de hizmet veriyor.

26.07.2024 17:53
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Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Uluvahta Yaylası'nın yolunda asfalt çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde şehirde alt ve üstyapı çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Ekiplerin, turistin uğrak noktası olan 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası'na ulaşım sağlayan 13 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışması başlattığı aktarıldı.

Çalışmaların devam ettiği ilçede 1,4 kilometrelik güzergahın asfaltlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etap etap devam edecek çalışmanın ilk bölümünde 3 kilometrelik yol asfaltlanacak. Geriye kalan bölümlerdeki çalışmalar da belirli bir program dahilinde tamamlanacak. Haruniye, Yuvapınar, Güzelyayla ve Süleymaniye mahallerine hitap eden güzergah aynı zamanda ilçenin turizm merkezlerinden bir diğeri olan Ulugöl'e de ulaşım sağlıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu Gölköy'de Uluvahta Yaylası yolunda asfalt çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu Gölköy'de Uluvahta Yaylası yolunda asfalt çalışması başlatıldı - Son Dakika
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