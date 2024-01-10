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Ordu, İstanbul ve Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Ordu, İstanbul ve Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Ordu, İstanbul ve Giresun illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen maddeler arasında likit bonzai, esrar, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca bulunuyor.

Ordu, İstanbul ve Giresun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
10.01.2024 - 13:23,  Güncelleme: 13:30
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ORDU, İstanbul ve Giresun'da uyuşturucu ticareti yapanlara eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Ordu, İstanbul ve Giresun illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 60 parça elektronik sigara doldurma aparatı içerisinde toplam 6 kilo 250 gram likit bonzai olarak değerlendirlen sıvı madde, 156,60 gram esrar, 2,85 gram metamfetamin, 4 adet elektronik sigara içerisinde likit bonzai, 1 adet Sig Sauer marka ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet sarjör, 103 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda O.K. (40), A.Ş. (45), A.K. (37), A.Ş. (52), Ö.K. (41) ve M.E. (47), gözaltına alındı.  O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli adliye sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkan şüphelilerden A.K., A.Ş., Ö.K. M.E. tutuklanırken, A.Ş. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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