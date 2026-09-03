Ordu Kumru'da 37 yaşındaki Bayram Köse'yi arama çalışmaları sürüyor
Ordu'nun Kumru ilçesinde dün evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Bayram Köse (37) için arama başlatıldı. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinden oluşan yaklaşık 35 kişilik ekip, mahalle halkının desteğiyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
ORDU'nun Kumru ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Bayram Köse (37) için arama çalışması başlatıldı.
İlçenin Divanitürk Mahallesi Mamaşkırı mevkisinde dün öğle saatlerinde evden ayrılan Bayram Köse'den, bir daha haber alınamaması üzerine yakınları jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Jandarma, AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinden oluşan yaklaşık 35 kişilik ekip, Köse'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin Divanitürk, Korbükü ve Aşağı Mahalle ayrımında sürdürdüğü arama çalışmalarına mahalle halkı da destek verdi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Ordu Kumru'da 37 yaşındaki Bayram Köse'yi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?