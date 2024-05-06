Ordu Merkezli Organize Suç Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı - Son Dakika
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Ordu Merkezli Organize Suç Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı

Ordu Merkezli Organize Suç Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı

Ordu merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, organize suç örgütüne mensup 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek ve önlemek amacıyla çalışma yaptı. Operasyon kapsamında, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 1 av tüfeği, 1048 fişek ile 1 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

06.05.2024 18:51
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Ordu merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Suç örgütünün cebir, tehdit ve şiddet içeren yöntemlerini meşru gösteren ve öven paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanması için Ordu, İstanbul, Tekirdağ ve Hakkari'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, B.D, E.B, M.A.M, Ö.K, D.A, M.A, C.Ç, A.Y.B, A.C.D, O.Ö, R.B. ile U.E. yakalandı.

Adreslerde 1av tüfeği, 1048 fişek ile 1 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Ordu İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu Merkezli Organize Suç Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu Merkezli Organize Suç Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı - Son Dakika
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