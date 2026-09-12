Ordu Mesudiye'de örtü yangını söndürüldü, 300 metrekare alan zarar gördü
Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki Beyseki Yaylası Karababa mevkisinde çıkan örtü yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ile belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 300 metrekarelik alan zarar gördü.
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Beyseki Yaylası Karababa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir ile Mesudiye belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 300 metrekarelik alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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