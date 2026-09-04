Ordu'nun Göndeliç Dağı'na dev kış turizmi merkezi planlanıyor - Son Dakika
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Ordu'nun Göndeliç Dağı'na dev kış turizmi merkezi planlanıyor

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Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Göndeliç Dağı, Cumhurbaşkanı Kararı ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edildi. Proje kapsamında 120 kilometrelik kayak pisti, 30 otel ve 3 bin 500 kişilik istihdam ile bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Göndeliç Dağı'nda kış turizm merkezi yapılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'nun kış turizminde marka kent olma hedefinde yeni bir döneme girildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde 2019 yılından itibaren gerçekleştirilen yatırımlarla Çambaşı Kayak Merkezi'nin turizm altyapısının güçlendirilerek dört mevsim yaşayan bir turizm merkezine dönüştürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güler'in yıllardır üzerinde çalıştığı ve her aşamasını yakından takip ettiği Göndeliç Dağı 19 Haziran 2026 tarihli ve 11446 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edildi. Bu kapsamda Başkan Güler'in yıllardır üzerinde durduğu ve titizlikle çalıştığı dev kış turizmi merkezi Göndeliç Dağı'nda hayat bulacak. 4 bin hektarlık alanda uygulanacak olan proje kapsamında 120 kilometrelik 30 kayak pisti, 9 mekanik tesis ve doğal yaşam alanları düşünülürken, günlük 70 bin kişi kapasite, 30 otelde 28 bin 954 yatak kapasitesi ve 3 bin 500 kişilik istihdam ile de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak."

Öte yandan proje tamamlandığında Ordu'nun turizm potansiyelinin büyüyeceği, yeni istihdam alanlarıyla kent ekonomisinin önemli bir hareketlilik kazanacağı da vurgulandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Toros Dağları, Kabadüz, Ekonomi, Turizm, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'nun Göndeliç Dağı'na dev kış turizmi merkezi planlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'nun Göndeliç Dağı'na dev kış turizmi merkezi planlanıyor - Son Dakika
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