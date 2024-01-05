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Ordu'nun Kabataş ilçesinde şiddetli yağışlar ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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Ordu'nun Kabataş ilçesinde şiddetli yağışlar ve dolu etkili oldu

Ordu'nun Kabataş ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle Kabataş Çevre Yolu'nda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Ayrıca, Kabataş Toplum Sağlığı Merkezi de su baskınına uğradı ve temizlik çalışmaları yapıldı. İlçede aynı zamanda dolu yağışı da görüldü.

Ordu\'nun Kabataş ilçesinde şiddetli yağışlar ve dolu etkili oldu
05.01.2024 - 20:19,  Güncelleme: 20:22
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Ordu'nun Kabataş ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle Kabataş Çevre Yolu'nun bir bölümünde biriken sular yüzünden araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği yolda, belediye ekiplerince suyun tahliyesi için çalışma yürütüldü.

Kabataş Toplum Sağlığı Merkezinin giriş katını su bastı. Personel, belediye çalışanları ile temizlik yaptı.

Bu arada, ilçede bir süre dolu yağışı da etkili oldu.

Kaynak: AA
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