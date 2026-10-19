Ordu Ünye\'de 64 yaşındaki kişi evinde hareketsiz bulundu, öldüğü belirlendi

Ordu Ünye'de 64 yaşındaki kişi evinde hareketsiz bulundu, öldüğü belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Ünye'de Hamidiye Mahallesi'ndeki evinde 64 yaşındaki kişi hareketsiz halde bulundu. Eşinin 112'yi araması üzerine eve gelen sağlık ekipleri kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi; cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Hamidiye Mahallesi'ndeki bir binada yaşayan Necmi Bulat'ın (64) hareketsiz yattığını gören eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bulat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bulat'ın cenazesi, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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