Ordu Ünye'de arazi kavgasında kardeşini vuran Cemal Ç. gözaltına alındı - Son Dakika
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Ordu Ünye'de arazi kavgasında kardeşini vuran Cemal Ç. gözaltına alındı

Ordu Ünye\'de arazi kavgasında kardeşini vuran Cemal Ç. gözaltına alındı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Ali Çağlayan (67), ağabeyi Cemal Ç. (70) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayda Ali Çağlayan'ın oğlu Ümit Çağlayan (40) yaralanırken, jandarma Cemal Ç.'yi gözaltına aldı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde Ali Çağlayan (67), arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi Cemal Ç. (70) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kurşunların hedefi olan Ali Çağlayan'ın oğlu Ümit Çağlayan (40) ise yaralandı.

Olay, Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Ç., iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşi Ali Çağlayan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemal Çağlayan, tabancayla kardeşi Ali Çağlayan'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ali Çağlayan ile oğlu Ümit Çağlayan, yaralanarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Çağlayan'ın öldüğü belirlendi. Yaralı Ümit Çağlayan ise ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cemal Ç.'yi yakalayarak gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ordu Ünye'de arazi kavgasında kardeşini vuran Cemal Ç. gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu Ünye'de arazi kavgasında kardeşini vuran Cemal Ç. gözaltına alındı - Son Dakika
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