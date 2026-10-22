Ordu Ünye\'de otomobilin hafriyat kamyonuna çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı

Ordu Ünye'de otomobilin hafriyat kamyonuna çarptığı kazada sürücü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünye'de otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı ve Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ve hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Erol B. (45) yönetimindeki 52 EU 178 plakalı otomobil, Nadırlı Mahallesi mevkisinde Emre F. idaresindeki 52 AAU 840 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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