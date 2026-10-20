Ordu Valisi Erol, 274 yatırım projesine 29 milyar 195 milyon lira harcandığını açıkladı - Son Dakika
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Ordu Valisi Erol, 274 yatırım projesine 29 milyar 195 milyon lira harcandığını açıkladı

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Ordu Valisi Erol, 274 yatırım projesine 29 milyar 195 milyon lira harcandığını açıkladı
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Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığındaki 2026 Yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 274 yatırım projesi ele alındı. Eylül sonu itibarıyla projelere 29 milyar 195 milyon lira harcandığı, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 43,14 olduğu ve 57 projenin tamamlandığı belirtildi.

Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında, 2026 Yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Erol, 2026 yılı eylül ayı sonu itibarıyla kentteki kamu yatırım projesi sayısının 274 olduğunu belirtti.

Söz konusu projelere toplam 29 milyar 195 milyon lira harcama yapıldığını aktaran Erol, projelerin toplam bedeline göre nakdi gerçekleşme oranının yüzde 43,14 olduğunu kaydetti.

Erol, İl Yatırım Takip Sistemi'ne (İLYAS) girilen verilere göre projelerden 159'unun devam ettiğini aktararak, 7 projenin ihale, 3 projenin tasfiye ve 48 projenin ise proje aşamasında bulunduğunu ifade etti.

Yıl içerisinde 57 projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımların tamamlandığını vurgulayan Erol, kentteki toplam 274 yatırım projesinin 42'sinin Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğüne, 71'inin ilçe belediyelerine, 161'inin ise yatırımcı il ve bölge müdürlüklerine ait olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda, belediye başkanları ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımların son durumuna ilişkin bölge müdürlerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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