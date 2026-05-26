Ordu ve Artvin\'de şehitlik ziyareti

Ordu ve Artvin'de Kurban Bayramı arifesinde şehitliklere ziyarette bulunuldu.

Ordu Valisi Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve diğer ilgililer, Eskipazar Mahallesi'ndeki Ordu Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Vali Erol ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bıraktı, çocuklara da hediye verdi.

Program, dua edilmesiyle sona erdi.

Artvin'de de İl Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Vali Turan Ergün, beraberindeki Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel, İl Jandarma Komutanı Uğur Başkonak Çelik, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, gaziler ve şehit yakınları ile şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Ergün, şehit yakınları ve gazilerin bayramını kutladı.