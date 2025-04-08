Ordu'ya Modern Düğün Salonu Geliyor

(ORDU)- Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Şirinevler Mahallesi'ne yeni düğün salonu kazandıracaklarını belirterek, "Ordu Belediyesi döneminde Ayışığı Düğün Salonu vardı ve binlerce çift bu salonda düğünlerini gerçekleştirmişti. Daha sonra bu salon yıkıldı. Kent belleğinde önemli bir iz bırakan bu ismi yeni inşa edeceğimiz salon için kullanacağız" dedi.

Altınordu Belediye Belediye Başkanı Ulaş Tepe, ilçeye modern bir düğün salonu inşa edileceğini açıkladı. Başkan Tepe, "Yeni projelerle her yaştan ve kesimden halkımızın yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda üzerinde çalıştığımız yeni bir projeyi kamuoyuyla paylaşmaktan heyecan memnuniyet duyuyoruz. Şirinevler Mahalle'mizde Şirin Pazarı'nın bulunduğu alana düğün salonu kazandırıyoruz. Evlenmenin, yuva kurmanın zorlaştığı bu süreçte hizmete açacağımız modern düğün salonuyla çiftlerimiz çok ekonomik fiyatlara düğünlerini yapabilecek. Ordu Belediyesi döneminde Ayışığı Düğün Salonu vardı ve binlerce çift bu salonda düğünlerini gerçekleştirmişti. Daha sonra bu salon yıkıldı. Kent belleğinde önemli bir iz bırakan bu ismi yeni inşa edeceğimiz salon için kullanacağız" diye konuştu.

Bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilecek

Projeye ilişkin detayları da paylaşan Tepe, düğün salonunun bin 400 metrekare alan üzerine inşa edileceğini, 500 kişilik oturma kapasitesine sahip olacak düğün salonunda; 200 araçlık otopark alanı, 200 metrekare alanda mutfak (aşevi olarak da kullanılabilecek), 200 kişilik yemek salonu, gelin odası, tuvaletler, kantin, bebek bakım odası, temizlik odası, teknik ve yönetim odaları bulunacağını söyledi. Tepe, "Öncelikli olarak düğün salonu olarak hizmet verecek kompleks, engelli bireylere uygun olarak inşa edilecek; diğer davet ve toplantılara da ev sahipliği yapabilecek" ifadelerini kullandı.