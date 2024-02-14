Oregon'da Hıyarcıklı Veba Vakası: Hastalık Kediden İnsana Bulaşmış Olabilir - Son Dakika
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Oregon'da Hıyarcıklı Veba Vakası: Hastalık Kediden İnsana Bulaşmış Olabilir

Oregon\'da Hıyarcıklı Veba Vakası: Hastalık Kediden İnsana Bulaşmış Olabilir

ABD'nin Oregon eyaletinde hıyarcıklı veba teşhisiyle tedavi altına alınan bir kişinin, hastalığı kedisinden kapmış olabileceği belirtildi. Deschutes County Sağlık Hizmetleri Birimi, veba vakasının kaynağının hıyarcıklı veba belirtileri gösteren bir kedi olduğunu açıkladı. Sağlık görevlileri, hastalığın yayılmasını önlemek için tedaviye başladı ve başka bir veba vakasına rastlanmadığı bildirildi. Hıyarcıklı veba, erken teşhis edilmesi halinde antibiyotiklerle tedavi edilebilen bir hastalıktır.

14.02.2024 15:37  Güncelleme: 15:46
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ABD'nin Oregon eyaletinde hıyarcıklı veba (bubonik veba) teşhisiyle tedavi altına alınan bir kişinin, hastalığı kedisinden kapmış olabileceği belirtildi.

Deschutes County Sağlık Hizmetleri Biriminin internet sitesinden yapılan açıklamada, bir kişinin hıyarcıklı veba teşhisiyle tedavi altına alındığı, hastalığın kaynağının hıyarcıklı veba belirtileri gösteren kedisi olabileceği belirtildi.

Açıklamada, saha araştırmasında başka veba vakasına rastlanmadığı kaydedildi.

Deschutes County sağlık görevlisi Dr. Richard Fawcett, veba tespit edilen kişinin yakın temasta olduğu kişiler ile tüm evcil hayvanlarına ulaşıldığını, hastalığın önlenmesi için erken aşamada ilaç tedavisine başlandığını ifade etti.

Oregon eyaleti Sağlık Müdürlüğüne göre, eyalette en son 2015'te hıyarcıklı veba vakası görülmüştü.

Veba, enfekte olmuş bit veya hastalığı taşıyan bir hayvandan insan ve hayvanlara bulaşıyor.

Vebanın en yaygın biçimi olan hıyarcıklı veba, erken teşhis edilmesi halinde 7 ila 14 gün boyunca antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

1300'lerin ortalarında Avrupa'yı kasıp kavuran ve "Kara Ölüm" olarak bilinen veba salgınında kıta nüfusunun neredeyse yarısı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Oregon, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oregon'da Hıyarcıklı Veba Vakası: Hastalık Kediden İnsana Bulaşmış Olabilir - Son Dakika

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